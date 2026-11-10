Penyadapan Prabowo Ancam Stabilitas Nasional, IKAL-Lemhannas: Bongkar Motif dan Tujuan Pelaku!

JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus penyadapan presiden yang tersangkanya merupakan mantan Kapolri. IKAL-Lemhannas menilai kasus tersebut berpotensi mengancam stabilitas nasional hingga kedaulatan negara.

"Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan juga kejahatan kekuasaan, serta ancaman terhadap keamanan negara, stabilitas nasional, kewibawaan pejabat negara, dan kedaulatan bangsa serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," kata Ketua Umum PP IKAL-Lemhannas, Purnomo Yusgiantoro dalam konferensi persnya, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya bila terbukti adanya penyalahgunaan wewenang serta fasilitas negara, maka kasus ini merupakan tindak kejahatan serius terhadap hukum dan amanah jabatan.



Purnomo menegaskan, setiap dugaan tindak pidana harus diperiksa berdasarkan bukti dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

IKAL-Lemhannas mendesak agar pengungkapan perkara dilakukan secara menyeluruh termasuk membongkar motif penyadapan tersebut dan dijalankan secara transparan.

Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi dasar penegakan hukum dan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari.

"IKAL-Lemhannas mendorong untuk membongkar motif dan tujuan di balik praktik penyadapan ilegal tersebut guna memastikan tidak ada kepentingan terselubung yang merugikan keamanan negara," tuturnya.