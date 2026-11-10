Keluarga Frans Seda-Sutan Takdir Alisjahbana Tiba di Istana Jelang Penganugerahan Pahlawan Nasional

JAKARTA - Sejumlah keluarga tokoh yang akan menerima penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Mereka hadir untuk mengikuti prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan Okezone, para keluarga berdatangan sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka tampak mengenakan pakaian nasional saat memasuki Kompleks Istana Kepresidenan.

Salah satu keluarga yang hadir yakni putri sulung Frans Seda, Ery Seda. Dia mengonfirmasi bahwa dirinya merupakan anak pertama Frans Seda.

"Ya saya anak pertamanya (Frans Seda)," ungkap Ery Seda setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Selain itu, sejumlah keluarga tokoh lainnya juga terlihat hadir. Di antaranya keluarga Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta; Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat; serta K.H. M. Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur.

Kemudian, keluarga Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur; Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur; Muslim Muhammad Khalifah atau Kiai Modjo dari Provinsi Sulawesi Utara; dan Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku.

Kehadiran keluarga para tokoh menjadi bagian dari rangkaian acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

(Arief Setyadi )

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