Mensos Gus Ipul Ungkap Ada 10 Nama Baru Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA - Sejumlah nama diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional menjelang Hari Pahlawan 10 November 2026. Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap ada 10 usulan nama baru yang akan dianugerahkan gelar tersebut.

"Sementara yang tersisa dari tahun-tahun sebelumnya ada 30," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Meski begitu, Gus Ipul tidak menyebutkan secara rinci 10 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, 10 calon nama tokoh tersebut datang dari berbagai kalangan.

"Nanti kita tunggu saja proses selanjutnya," jelasnya.

Ia mengatakan, telah mengirimkan berkas usulan tersebut kepada Dewan Gelar untuk diteliti secara mendalam sebelum akhirnya diputuskan Presiden Prabowo Subianto.