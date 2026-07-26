Ribuan Orang Hadiri Haul Akbar Pahlawan Nasional Syekh Yusuf Al Makassari

GOWA- Ribuan orang menghadiri haul akbar Pahlawan Nasional Syekh Yusuf Al Makassari di Kompleks Masjid Syekh Yusuf, Katangka, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Salah satu inisiator penyelenggaraan Haul Akbar Syekh Yusuf Al Makassari, Harris Arthur Hedar mengatakan, peringatan haul merupakan momentum untuk meneladani perjuangan dan nilai-nilai luhur Syekh Yusuf dalam memperkuat keislaman, kebangsaan, persatuan, dan ukhuwah bagi generasi penerus.

"Nilai-nilai yang diwariskan Syekh Yusuf, seperti persatuan, toleransi, dan pengabdian kepada bangsa, harus tetap dijaga dan diteruskan kepada generasi muda sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Harris, Minggu,(26/7/2026).

Ketua IKB PPSP IKIP Makassar ini menilai Syekh Yusuf bukan hanya seorang ulama, tetapi juga pejuang yang menunjukkan keteguhan iman, keluasan ilmu, dan pengorbanan yang luar biasa demi kemuliaan agama serta kemaslahatan umat.



"Dari Syekh Yusuf kita belajar bahwa keimanan bukan sekadar diucapkan, tetapi diwujudkan melalui keteguhan sikap, keluasan ilmu, dan kesediaan berkorban demi kemuliaan agama dan umat," katanya.

Harris juga menyampaikan komitmennya mewakafkan tanah untuk pembangunan Rumah Tahfiz Syekh Yusuf. Komitmen itu akan dituangkan dalam akta notaris dan diserahkan kepada Yayasan Syekh Yusuf Al Makassari.

Sekadar diketahui, kiprah Syekh Yusuf Al Makassari dalam menyebarkan Islam dan memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajahan menjangkau Sri Lanka hingga Afrika Selatan.

Perjuangan Syekh Yusuf Al Makassari mendapat pengakuan dunia. Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela pernah menyebut Syekh Yusuf sebagai salah satu tokoh inspiratif dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan apartheid.