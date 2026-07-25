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Bus Dinas Diduga Kabur Setelah Tabrak Ojol, Kemhan: Sudah Diselesaikan Secara Damai

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |16:05 WIB
Bus Dinas Diduga Kabur Setelah Tabrak Ojol, Kemhan: Sudah Diselesaikan Secara Damai
Insiden tabrakan bus Kemhan dengan OJol dselesaikan dengan damai.
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JAKARTA - Bus dinas Kementerian Pertahanan (Kemhan) diduga kabur usai menabrak pengemudi ojek online (ojol) dalam sebuah insiden yang terekam dalam video viral di media sosial. Terkait hal ini, pihak Kemhan menyatakan telah mengetahui kejadian tersebut dan perkara sudah diselesaikan secara damai.

"Kementerian Pertahanan telah memonitor informasi tersebut. Berdasarkan laporan yang kami terima, peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh anggota yang bersangkutan dengan pengemudi ojek online," kata Karo Infohan Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Rico Ricardo saat dikonfirmasi, Sabtu (25/7/2026).

Ia menambahkan, penyelesaian telah dilakukan secara langsung antara sopir bus dinas Kemhan dan pengemudi ojek online. Kedua belah pihak telah berkomunikasi dengan baik dan mencapai penyelesaian secara musyawarah.

Dalam kesempatan itu, Rico juga mengingatkan seluruh pegawai Kemhan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas selama berkendara serta bertanggung jawab bila melakukan kesalahan di jalan.

"Kementerian Pertahanan tetap mengingatkan seluruh personel untuk selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas, serta bertanggung jawab apabila terjadi insiden di jalan," ucapnya.

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