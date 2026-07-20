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Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Tiba di Indonesia 20 September 2026, Kemhan Persiapkan Calon Kru

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |16:48 WIB
Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Tiba di Indonesia 20 September 2026, Kemhan Persiapkan Calon Kru
Kapal induk Giuseppe Garibaldi.
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JAKARTA - Kapal induk Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan Italia akan tiba di Indonesia pada 20 September 2026, demikian disampaikan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Senin (20/7/2026). Sejumlah calon kru telah dipersiapkan untuk mengoperasikan kapal induk tersebut setelah tiba di Indonesia.

Berbicara pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026), Dirjen Kuathan Kemhan Marsma Haris Haryanto mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan calon kru ke Italia untuk mengoperasionalkan Giuseppe Garibaldi.

"Di sisi operasional saat ini telah dikirim calon kru, kemudian tim yang sudah sebagian berada di Italia. Kemudian dari sisi penerimaan kita juga menyiapkan fasilitas pelabuhan yang saat ini disiapkan di Teluk Ratai, Lampung," ungkap Haris dalam rapat.

Haris mengatakan proses penyambutan kapal induk itu telah mencapai 76% dengan jadwal ketibaan di perairan Indonesia pada September 2026.

"Rencana kedatangan kapal pada tanggal 20 September 2026," ujar Haris.

Lebih lanjut, Haris menjelaskan spesifikasi kapal Giuseppe Garibaldi, yang memiliki panjang kurang lebih 180 meter, lebar 33 meter, draft 8,2 meter, serta displacement sekitar 13.800 ton. Kapal itu memiliki kecepatan maksimum 30 knot dan kecepatan jelajah 20 knot.

Sementara untuk sistem penggerak, kapal ini dilengkapi dengan empat propulsion system, yaitu empat turbin gas LM2500. Kapal ini bisa dipakai untuk helikopter maupun pesawat yang mempunyai kemampuan short take-off maupun vertical landing.

 

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