Tank Tempur Leopard hingga Rudal Astros Kostrad TNI Berjejer di Monas

JAKARTA - Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menggelar puncak HUT ke-65 di Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (5/7/2026). Adapun acara dimeriahkan dengan kegiatan Kostrad Run 2026, yang mempertandingkan kategori 5 kilometer (5K) dan 10 kilometer (10K).

Pantauan Okezone, selain acara lari, kegiatan juga dimeriahkan dengan pameran alutsista. Beragam kendaraan perang yang dipamerkan tersebut menjadi daya tarik masyarakat yang hadir di Monas.

"Selain perlombaan lari, masyarakat juga dapat menyaksikan pameran Alutsista Kostrad yang menampilkan berbagai alat utama sistem persenjataan, seperti tank Leopard, Astros, Caesar, Mistral, dan ATAV," kata Kapen Kostrad, Kolonel Arm Asep Hendra Budiana.

Alutsista menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung. Mereka terlihat mengabadikan momen di depan kendaraan tempur tersebut.

Bahkan, warga rela mengantre untuk bisa menaiki alutsista tersebut. Terlihat, prajurit Kostrad yang berjaga membantu masyarakat menaiki tangga tank, agar mereka bisa berdiri langsung di atas alutsista tersebut.

Adapun, Asep menjelaskan HUT ke-65 kali ini mengusung tema 'Kostrad Prima Mengabdi Untuk Indonesia Maju'. Tema tersebut menegaskan komitmen Kostrad sebagai pasukan yang Prima-Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.