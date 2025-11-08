Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Pimpin Upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |16:28 WIB
Prabowo Akan Pimpin Upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok/ Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Upacara Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025. 

Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, upacara akan dimulai pukul 08.00 WIB di TMPNU Kalibata. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo akan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi cadangan Irup.

“Presiden Republik Indonesia dijadwalkan bertindak sebagai Inspektur Upacara, dengan Wakil Presiden RI sebagai cadangan Irup. Sementara Menteri Sosial bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara,” demikian keterangan yang diterima pada Sabtu (8/11/2025).

Acara ini akan dihadiri sekitar 500 undangan, yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga, organisasi veteran, keluarga perintis kemerdekaan, serta mitra Kementerian Sosial.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengheningkan cipta serentak guna mengenang jasa para pahlawan, tepat pada pukul 08.15 WIB, Senin, 10 November 2025.

“Senin pada pukul 08.15 di seluruh Indonesia serentak mengadakan hening cipta selama 60 detik. Jadi di mana pun berada, mari berhenti sejenak untuk mengheningkan cipta. Kalau bisa dilakukan tepat waktu, ini akan berdampak secara nasional,” kata Gus Ipul.

Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan yang digelar setiap 10 November menjadi momentum nasional untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

(Arief Setyadi )

      
