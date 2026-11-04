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Fadli Zon Serahkan Usulan Nama Calon Pahlawan Nasional ke Presiden Prabowo

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |23:05 WIB
Fadli Zon Serahkan Usulan Nama Calon Pahlawan Nasional ke Presiden Prabowo
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyerahkan usulan nama calon Pahlawan Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto.
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JAKARTA — Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Kedatangan Fadli Zon bertujuan untuk menyerahkan usulan nama-nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan dalam rangka menyambut peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November mendatang.

"Sore ini, saya sebagai Menteri Kebudayaan dan Ketua Dewan GTK tiba di Istana Merdeka untuk menyampaikan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto berupa rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) tentang Anugerah Pahlawan Nasional dalam rangka Hari Pahlawan 2026," kata Fadli Zon dalam keterangannya di akun Instagram.

Fadli Zon menegaskan bahwa nama-nama yang diajukan ke Presiden telah melewati proses seleksi dan pengkajian yang ketat serta berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat.

"Rekomendasi ini telah melalui proses panjang dari bawah," ujarnya.

Fadli memaparkan, usulan tersebut awalnya diteliti dan dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di tingkat kabupaten/kota serta provinsi. Setelah itu, proses seleksi berlanjut ke tingkat pusat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).

"Hasil penelitian dan kajian ini kemudian akan disidangkan oleh Dewan GTK," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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