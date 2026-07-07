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Isu Dugaan Pesugihan Gunung Kawi Kembali Viral, Ini Kata Fadli Zon

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |21:05 WIB
Isu Dugaan Pesugihan Gunung Kawi Kembali Viral, Ini Kata Fadli Zon
Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
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JAKARTA - Isu dugaan pesugihan di tempat ziarah Gunung Kawi yang menjadi viral dan bahan perbincangan turut mendapat perhatian dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Dia pun angkat bicara terkait isu pesugihan Gunung Kawi yang sempat menyeret nama artis Tanah Air ini.

Fadli mengatakan bahwa Gunung Kawi merupakan bagian dari keberagaman tradisi dan budaya lama yang sudah turun-temurun dilakukan. Gunung Kawi sendiri menjadi sebuah destinasi wisata budaya dan religi di mana banyak didatangi oleh para peziarah untuk berdoa dan mengungkapkan rasa syukur.

“Gunung Kawi, ya? Ya, itu kan kita, keberagaman kita di dalam memahami termasuk apa yang terjadi tidak hanya di Gunung Kawi. Di berbagai tempat, itu satu hal yang merupakan mozaik dari tradisi dan budaya lama. Kita ini masyarakat yang pendekatannya beragam,” kata Fadli, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, adanya destinasi wisata budaya dan religi di Gunung Kawi masih dianggap baik selama memberikan kebaikan dan menyokong ekonomi bagi masyarakat. Terlebih jika memang para pengunjung tidak mengganggu dan merusak berbagai fasilitas atau destinasi yang ada di sana.

“Saya kira selama itu bisa memberikan kebaikan, terutama mendatangkan ekonomi budaya bagi masyarakat setempat dan tidak mengganggu, tidak merusak, tentu itu kita anggap sebagai bagian dari realitas kehidupan kita,” pungkas dia.

Sementara itu, pihak pengelola wisata religi Gunung Kawi sendiri telah membantah anggapan bahwa Gunung Kawi merupakan tempat pesugihan. Hal itu disampaikan melalui unggahan resmi di akun Instagram @gunungkawistory.

Dalam unggahan itu, pengelola menegaskan bahwa Gunung Kawi sejak dulu dikenal sebagai tempat berziarah dan banyak orang datang untuk berdoa serta mengungkapkan rasa syukur. Bahkan, adanya wisata tersebut juga memberikan dampak ekonomi positif terhadap masyarakat dan para pedagang di sana.

 

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