Kakek Prabowo Diusulkan Terima Gelar Pahlawan Nasional, Gus Ipul: Margono Djojohadikusumo Penuhi Syarat

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan kakek Presiden Prabowo Subianto, Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, telah memenuhi syarat dan diusulkan untuk menerima gelar Pahlawan Nasional pada 2026.

"Ya, Pak Margono salah satu yang memenuhi syarat dan kita usulkan," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Gus Ipul menjelaskan, Kementerian Sosial telah mengajukan sejumlah nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Dewan Gelar. Nama-nama tersebut disaring dari usulan masyarakat dan pemerintah daerah yang telah melalui proses penilaian ketat.

"Kita pada dasarnya mengusulkan ke Dewan Gelar seluruh usulan-usulan masyarakat dan pemerintah daerah yang telah memenuhi syarat," ujarnya.

Ia menambahkan, proses seleksi dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk akademisi, sejarawan, dan perwakilan Kementerian Sosial. Tim bertugas meneliti dan menilai kelayakan seluruh nama yang diusulkan.

"Jadi, kami ada tim dari berbagai unsur: ada akademisi, sejarawan, dan dari Kementerian Sosial. Di situ kita meneliti, menilai, setelah itu menetapkan dan meneruskannya ke Dewan Gelar," jelasnya.

Menurut Gus Ipul, pemerintah rutin mengajukan nama-nama calon pahlawan nasional setiap tahun. Khusus tahun 2026, terdapat lebih dari 10 nama yang dibahas secara serius dan dinyatakan memenuhi persyaratan.