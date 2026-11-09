18 Tokoh Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasonal, Gus Ipul: Diumumkan Presiden Besok

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan sebanyak 18 tokoh akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2026. Pengumuman nama-nama penerima gelar tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Insyaallah, mudah-mudahan kita tunggu besok, ya. Kita tunggu besok, akan diumumkan. Tapi yang jelas, besok insyaallah sudah akan disampaikan secara langsung oleh Presiden," kata Gus Ipul kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Gus Ipul menjelaskan, nama-nama yang diteruskan ke Dewan Gelar merupakan hasil seleksi dan penelitian terhadap usulan masyarakat maupun pemerintah daerah yang telah memenuhi persyaratan. Proses penilaian dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari akademisi, sejarawan, serta perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kami ada tim dari berbagai unsur: ada akademisi, sejarawan, dan dari Kementerian Sosial. Di situ kita meneliti, menilai, setelah itu menetapkan dan meneruskannya ke Dewan Gelar," ujarnya.

Ia menambahkan, setiap tahunnya Kemensos mengusulkan deretan tokoh calon penerima gelar, dan pada tahun ini jumlah yang diusulkan mencapai lebih dari 10 nama setelah melalui pembahasan serius.

Sementara itu, Gus Ipul membenarkan bahwa kakek Presiden Prabowo, Margono Djojohadikoesoemo, menjadi salah satu tokoh yang telah memenuhi persyaratan dan diusulkan untuk menerima gelar Pahlawan Nasional.

"Ya, Pak Margono salah satu yang memenuhi syarat dan kita usulkan. Kita tunggu besok kalau soal itu, ya," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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