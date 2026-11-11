Dianugerahi Gelar Pahlawan, Ini Kisah Kiai Abbas Ledakan Pesawat Musuh Lewat Doa di Pertempuran 10 November

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tanggal 6 November 2026, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Salah satunya tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional adalah Kiai Abbas Abdul Jamil alias Kiai Abbas Buntet Cirebon.

Sosok Kiai Abbas

Kiai Abbas Abdul Jamil atau Kiai Abbas Buntet Cirebon, merupakan salah satu ulama besar yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dia lahir di Desa Pekalongan, Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat, 24 Dzulhijjah 1300 H (1879 M), sebagai putra sulung dari pasangan KH Abdul Jamil dan Nyai Qariah.

Dari jalur ayah, silsilah nasab Kiai Abbas tersambung langsung hingga ke Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah Al-Khan), serta merupakan cucu dari KH Muta’ad, menantu pendiri Pondok Pesantren Buntet, KH Muqayyim bin Abdul Hadi yang membangun pesantren tersebut pada tahun 1750 M.

Sepulangnya menimba ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Kiai Abbas meneruskan estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Buntet generasi keempat.

Kiai Abbas yang mendapat julukan 'Singa dari Jawa Barat' di Pertempuran 10 November 1945 dikenal luas sebagai ulama pejuang tangguh pada masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia. Sebelum pertempuran pecah, para ulama sempat merumuskan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama pada 21–22 Oktober 1945.

Dalam salah satu ceramahnya, Kiai Ahmad Bahauddin alias Gus Baha menceritakan tentang penggalan kisah saat Bung Tomo dinasihati oleh Hadhratusy Syaikh Kiai Haji Hasyim Ashari. Saat itu Bung Tomo ingin perang dilaksanakan lebih cepat, namun Kiai Haji Hasyim melarangnya karena suatu alasan.

"Saya masih ingat beberapa cerita lisan, dulu perang itu harusnya 7 November, Bung Tomo datang ke Mbah Hasyim, kata Mbah Hasyim jangan. Kiai sik bagian nyeblokno pesawat durung teko (kiai yang bagian jatuhkan pesawat belum datang)," ujar Gus Baha, beberapa waktu lalu.