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Hoegeng Kapolri Jujur Jadi Pahlawan Nasional di Tengah Skandal Penyadapan Listyo Cs

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |04:15 WIB
Hoegeng Kapolri Jujur Jadi Pahlawan Nasional di Tengah Skandal Penyadapan Listyo Cs
Hoegeng Kapolri Jujur Jadi Pahlawan Nasional di Tengah Skandal Penyadapan
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JAKARTA – Terbongkarnya skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan tiga jenderal polisi, membuat heboh negeri ini. Selain Prabowo, tokoh politik, pengusaha, hingga jurnalis disadap secara ilegal.

Mabes Polri merespons cepat dengan membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin. Bahkan, salah satu tersangka Irjen Ahrie Sonta dipecat secara tidak hormat dalam sidang etik.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Salah satu yang mendapat gelar Pahlawan Nasional adalah mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Iman Santoso yang dikenal jujur dan bersih selama menjabat orang nomor satu di Korps Bhayangkara. 

Perwakilan keluarga, Krisnadi Ramajaya Hoegeng, mengungkapkan, penganugerahan ini menjadi kehormatan dan kebanggaan besar bagi seluruh keluarga. Ia mengaku tidak menduga almarhum mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara.

“Tentunya, kami keluarga sangat bersyukur dan sangat-sangat bangga atas anugerah yang telah diberikan kepada almarhum melalui gelar Pahlawan Nasional ini. Susah bagi kami berkata-kata karena ini di luar dugaan kami,” ujar Krisnadi.

Krisnadi berharap penganugerahan ini dapat semakin menguatkan warisan dedikasi dan integritas Jenderal Hoegeng agar terus dilestarikan serta menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa.

Dia bercerita, semasa hidup, Jenderal Hoegeng merupakan sosok yang sangat teguh memegang aturan. Prinsip tersebut tidak hanya diterapkan ketika menjalankan tugas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan keluarga.

 

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