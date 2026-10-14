Peristiwa 14 Oktober: Kelahiran Jenderal Hoegeng hingga KS Tubun

JAKARTA - Sejumlah peristiwa bersejarah, baik di Indonesia maupun di dunia, terjadi pada 14 Oktober. Salah satunya adalah kelahiran Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso, mantan Kapolri yang dikenal luas karena integritas dan kejujurannya.

Selain Hoegeng, 14 Oktober juga menjadi tanggal kelahiran pahlawan nasional Karel Satsuit (KS) Tubun. Pada tanggal yang sama, sejumlah peristiwa penting dalam sejarah dunia turut tercatat, mulai dari Perang Saudara Tiongkok hingga pelantikan Hosni Mubarak sebagai Presiden Mesir.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 14 Oktober.

1. Kelahiran Jenderal Hoegeng Imam Santoso

Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso lahir pada 14 Oktober 1921 dan meninggal dunia pada 14 Juli 2004.

Hoegeng merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kelima yang menjabat pada periode 1968–1971. Ia dikenal sebagai sosok polisi yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas.

Selain pernah memimpin Polri, Hoegeng juga menjadi salah satu penandatangan Petisi 50, sebuah pernyataan keprihatinan terhadap praktik politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Namanya juga diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso di Mamuju, Sulawesi Barat.

2. Pasukan Komunis Tiongkok Menduduki Guangzhou

Pada 14 Oktober 1949, pasukan Komunis Tiongkok menduduki Kota Guangzhou atau Kanton, yang terletak di Provinsi Guangdong, Tiongkok.

Peristiwa tersebut berlangsung di tengah Perang Saudara Tiongkok, yakni konflik antara pasukan yang mendukung pemerintah Republik Tiongkok pimpinan Kuomintang (KMT) dan pasukan yang berpihak kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Konflik ini bermula pada 1927 dan berlangsung dalam beberapa tahap hingga 1950. Perang tersebut berujung pada terbentuknya dua pemerintahan yang terpisah, yakni Republik Rakyat Tiongkok di daratan Tiongkok dan Republik Tiongkok di Taiwan. Keduanya secara historis mengklaim sebagai pemerintahan Tiongkok yang sah.