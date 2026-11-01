Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 1 November: Uang Rp100 Ribu Pertama Terbit hingga Serbia Masuk PBB

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 1 November: Uang Rp100 Ribu Pertama Terbit hingga Serbia Masuk PBB
BI Terbitkan Uang Kertas Rp100.000 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah pada 1 November. Mulai dari berdirinya klub sepak bola Juventus hingga Serbia resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tanggal yang sama, Bank Indonesia (BI) juga pertama kali menerbitkan uang kertas pecahan Rp100.000.

Berikut rangkuman sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 1 November, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber:

1897 – Berdirinya Juventus FC

Klub sepak bola asal Italia, Juventus Football Club, resmi didirikan pada 1 November 1897. Berbasis di Kota Turin, wilayah Piemonte, Juventus merupakan salah satu klub sepak bola tertua di Italia.

Sepanjang sejarahnya, Juventus berkembang menjadi salah satu klub tersukses di Italia dan Eropa dengan deretan prestasi di berbagai kompetisi.

1937 – Hari Kelahiran Titiek Puspa

Penyanyi sekaligus aktris legendaris Indonesia, Titiek Puspa, lahir di Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan, pada 1 November 1937. Ia memiliki nama asli Sudarwati yang kemudian berubah menjadi Kadarwati.

Titiek Puspa dikenal sebagai salah satu musikus besar Indonesia. Berbagai karya dan kiprahnya di dunia hiburan telah memberikan warna tersendiri bagi industri musik dan perfilman Tanah Air.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251210//kakbah-1Eja_large.jpg
Peristiwa 31 Oktober: Kakbah Terbakar di Tengah Perang Saudara, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250956//illustrasi-BKaZ_large.jpg
Peristiwa 30 Oktober: ORI, Mata Uang Pertama Indonesia Resmi Beredar pada 1946
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250554//hari_sumpah_pemuda-sfGH_large.jpg
Peristiwa 28 Oktober: Hari Sumpah Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/337/3250336//kongres_pemuda_ii_di_jakarta-umrV_large.jpg
Peristiwa 27 Oktober: Kongres Pemuda II Dibuka di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249873//cut_nyak_meutia-lHTP_large.jpg
Peristiwa 24 Oktober: Cut Nyak Meutia Gugur hingga PBB Resmi Berdiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249668//sungai_kapuas-rEjW_large.png
Peristiwa 23 Oktober: Kota Pontianak Berdiri hingga Kelahiran Legenda Sepak Bola Pele
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement