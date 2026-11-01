Peristiwa 1 November: Uang Rp100 Ribu Pertama Terbit hingga Serbia Masuk PBB

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah pada 1 November. Mulai dari berdirinya klub sepak bola Juventus hingga Serbia resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tanggal yang sama, Bank Indonesia (BI) juga pertama kali menerbitkan uang kertas pecahan Rp100.000.

Berikut rangkuman sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 1 November, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber:

1897 – Berdirinya Juventus FC

Klub sepak bola asal Italia, Juventus Football Club, resmi didirikan pada 1 November 1897. Berbasis di Kota Turin, wilayah Piemonte, Juventus merupakan salah satu klub sepak bola tertua di Italia.

Sepanjang sejarahnya, Juventus berkembang menjadi salah satu klub tersukses di Italia dan Eropa dengan deretan prestasi di berbagai kompetisi.

1937 – Hari Kelahiran Titiek Puspa

Penyanyi sekaligus aktris legendaris Indonesia, Titiek Puspa, lahir di Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan, pada 1 November 1937. Ia memiliki nama asli Sudarwati yang kemudian berubah menjadi Kadarwati.

Titiek Puspa dikenal sebagai salah satu musikus besar Indonesia. Berbagai karya dan kiprahnya di dunia hiburan telah memberikan warna tersendiri bagi industri musik dan perfilman Tanah Air.