Peristiwa 30 Oktober: ORI, Mata Uang Pertama Indonesia Resmi Beredar pada 1946

JAKARTA - Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 30 Oktober, baik di dalam maupun luar negeri. Berikut rangkuman sejumlah peristiwa yang terjadi pada tanggal ini, dikutip dari Wikipedia.

1925 – John Logie Baird menciptakan pemancar televisi Britania pertama.

1945 – Jenderal Mallaby, pimpinan pasukan Sekutu, tewas di Surabaya.

Kematian Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sothern Mallaby dalam insiden baku tembak di Surabaya pada 30 Oktober 1945 turut memperkeruh situasi dan menjadi salah satu rangkaian peristiwa yang mendahului Pertempuran Surabaya pada November 1945. Mallaby merupakan komandan Brigade ke-49 Divisi India yang menjadi bagian dari Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI).

1946 – Oeang Republik Indonesia mulai beredar.

Oeang Republik Indonesia (ORI) merupakan mata uang yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Penerbitan uang sendiri dinilai penting, bukan hanya sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara.

ORI resmi beredar pada 30 Oktober 1946. Uang kertas ORI diterbitkan dalam berbagai pecahan, termasuk pecahan satu sen, dengan desain yang memuat simbol dan identitas Republik Indonesia. ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan saat itu, A.A. Maramis.

Penerbitan ORI menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah mengendalikan peredaran uang setelah kemerdekaan sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.