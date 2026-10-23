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Peristiwa 23 Oktober: Kota Pontianak Berdiri hingga Kelahiran Legenda Sepak Bola Pele

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 23 Oktober: Kota Pontianak Berdiri hingga Kelahiran Legenda Sepak Bola Pele
Sungai Kapuas (foto: Facebook Info Kalimantan Barat)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 23 Oktober. Mulai dari berdirinya Kota Pontianak hingga kelahiran salah satu legenda sepak bola dunia asal Brasil, Pele.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 23 Oktober dari berbagai sumber. Berikut ulasannya.

2019 – Presiden Jokowi Melantik Kabinet Indonesia Maju Periode 2019–2024

Kabinet Indonesia Maju merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk periode 2019–2024. Susunan kabinet ini terdiri atas sejumlah tokoh dari kalangan profesional dan partai politik pendukung pemerintah.

Presiden Jokowi mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019. Pada hari yang sama, Jokowi dan Ma’ruf Amin melantik para menteri di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, para menteri mengenakan kemeja batik.

 

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