Peristiwa 20 November: Gugurnya Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting, baik di dalam maupun luar negeri, tercatat terjadi pada 20 November. Salah satunya adalah gugurnya Pahlawan Nasional Indonesia, I Gusti Ngurah Rai, dalam pertempuran Puputan Margarana di Bali pada 1946.

Untuk mengingat kembali sekaligus menambah wawasan sejarah, Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting yang terjadi pada 20 November, dikutip dari berbagai sumber, antara lain Wikipedia.

1. Gugurnya Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai

Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai lahir pada 30 Januari 1917 dan gugur pada 20 November 1946.

Ia merupakan tokoh militer Indonesia yang berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ngurah Rai dikenal sebagai pendiri sekaligus panglima pertama satuan angkatan bersenjata Republik Indonesia di wilayah Kepulauan Sunda Kecil.

Ia memimpin langsung perlawanan bersenjata terhadap Belanda di Bali. Ngurah Rai gugur dalam pertempuran melawan pasukan Belanda di kawasan Desa Marga, Bali, yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Puputan Margarana.