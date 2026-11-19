Rute KA Bandara Soekarno-Hatta hingga Stasiun Bogor Mulai Beroperasi 1 Desember 2026

JAKARTA – Menjelang pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026, KAI Commuter menyiapkan perpanjangan layanan rute Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta). Layanan yang semula melayani relasi Manggarai–Basoetta ini akan diperpanjang hingga Stasiun Bogor lewat Stasiun Depok Baru mulai 1 Desember 2026.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mematangkan persiapan perpanjangan rute commuter line Bandara Soekarno-Hatta, Depok Baru, hingga Stasiun Bogor sesuai jadwal yang ditargetkan.

Ia menjelaskan, perjalanan KA Bandara dari Bogor nantinya akan memanfaatkan prasarana existing di jalur 8 Stasiun Bogor dan jalur 2 Stasiun Depok Baru, lengkap dengan fasilitas pendukungnya.

"Saat ini untuk rencana pengoperasian commuter line Bandara Soekarno-Hatta dari Stasiun Bogor, secara infrastruktur pendukung sudah kita persiapkan karena memang akan menggunakan infrastruktur existing yang ada di Stasiun Bogor dan Stasiun Depok Baru," ujar Karina di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Karina menyebut sistem tarif perjalanan KA Bandara menggunakan skema origin-destination serta tarif parsial bagi penumpang jarak dekat.

"Ya, jadi ada tarif origin-destination, yaitu tarif dari Bogor sampai dengan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta, dan juga ada tarif parsialnya," katanya.

Ia menerangkan, penerapan tarif parsial akan disesuaikan dengan stasiun tujuan atau titik perpindahan penumpang. Sebagai contoh, perjalanan dari Bogor menuju Stasiun Sudirman akan dikenakan tarif tersendiri. Begitu pula perjalanan dari Bogor ke Stasiun Duri yang memiliki perhitungan tarif berbeda.