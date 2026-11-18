Digeledah Bareskrim, Rumah di Cipete Ternyata Markas Dugaan Makar Listyo Cs

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sebuah rumah kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel). Operasi tersebut terkait kasus dugaan makar dalam perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Penggeledahan itu berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, malam. Rumah Cipete tersebut diduga dijadikan Posko oleh Irjen Eko Hadi Santoso.

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan cipete yang digunakan sebagai Posko oleh EH," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro kepada IMG, Rabu (18/11/2026).

Susatyo belum bisa memaparkan lebih dalam mengenai kegiatan penggeledahan tersebut. Ia berjanji akan menyampaikan komprehensif dalam jumpa pers.

"Akan disampaikan saat presscon lengkap," ujarnya.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.