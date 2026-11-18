Menko Yusril: Pemilihan Wapres Pengganti di MPR Mirip Mekanisme 1999

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut mekanisme pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti melalui sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tidak jauh berbeda dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada 1999.

Yusril menjelaskan, pemungutan suara akan dilakukan dengan cara setiap anggota MPR menuliskan nama calon pilihannya di kertas. Kertas tersebut kemudian dimasukkan ke kotak suara untuk dihitung secara manual.

"Mungkin tidak banyak perbedaannya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 1999 yang lalu," ujar Yusril, Selasa (17/11/2026).

Menurut Yusril, meskipun pemungutan suara dilakukan secara tertutup, jalannya sidang MPR tetap terbuka dan dapat disaksikan publik, termasuk melalui siaran televisi.

"Kalau MPR itu memilih orang, artinya bukan tertutup orang boleh TV boleh menyiarkan begitu. Sidangnya terbuka, tapi siapa yang dipilih itu nanti biasanya ditulis di kertas, dimasukkan di kotak satu demi satu dan setelah itu dihitung satu demi satu," jelasnya.

Yusril juga mengungkapkan, MPR telah membentuk tim khusus untuk memverifikasi kelengkapan administrasi dan persyaratan dua calon wapres yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.