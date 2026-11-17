Soroti Kandidat Wapres, Relawan Prabowo Ungkap 8 Pilar Fundamental Dasco Sebagai Figur Ideal

JAKARTA – Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mencuat sebagai figur yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Dasco dianggap memiliki sejumlah keunggulan yang dapat memperkuat jalannya pemerintahan, bukan hanya berpengalaman dalam politik dan kelembagaan. Namun, mampu menjaga komunikasi antarkekuatan politik serta mempertahankan stabilitas koalisi pemerintahan.

"Prof. Dasco memiliki kombinasi kapasitas politik, pengalaman kelembagaan, kemampuan komunikasi, dan ketajaman intelektual yang dibutuhkan untuk memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo," kata Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo (ABP) Michael F. Umbas, dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Umbas berpandangan, hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden perlu ditopang pembagian tanggung jawab yang terukur. Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pemerintahan berlangsung efektif, dengan tetap menghormati batas kewenangan konstitusional masing-masing.

Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi dan menjembatani berbagai kepentingan menjadi salah satu keunggulan Dasco dalam mendukung stabilitas nasional.

"Prof. Dasco bukan hanya memahami dinamika politik, tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan demi menjaga stabilitas nasional," kata Umbas.