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Datang ke Istana, Paman Gibran Anwar Usman Ngaku Dihubungi Raffi Ahmad

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |15:11 WIB
Datang ke Istana, Paman Gibran Anwar Usman Ngaku Dihubungi Raffi Ahmad
Anwar Usman tiba di Istana (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman turut hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026) siang. Ia datang bersama sang istri yang juga adik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Idayati.

Anwar mengaku diundang hadir ke Istana oleh Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, pada Kamis 1 Oktober 2026 sekira pukul 21.00 WIB.

"Saya enggak tahu (undangan untuk apa), pokoknya saya, dia  diminta untuk hadir di sini," ucapnya.

Saat disinggung diundang untuk menghadiri pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Anwar juga berdalih tak tahu. "Ya enggak tahu, sebagai undangan atau apa, lihat aja nanti," ucap Anwar.

Meski begitu, paman dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu tak masalah bila mendapat amanah sebagai Wantimpres. Ia pun mengaku sudah berkali-kali menyatakan bahwa dirinya hamba Allah dan warga negara yang taat, termasuk pada konsitusi bangsa dan negara.

"Bagi saya... di mana pun diminta, umpama diminta ya, saya menjadikan lahan untuk beribadah," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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