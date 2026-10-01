Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna untuk Listyo Sigit, Dedi Prasetyo Dapat Mahaputera Adipradana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |15:19 WIB
Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna untuk Listyo Sigit, Dedi Prasetyo Dapat Mahaputera Adipradana
Presiden Prabowo Subianto anugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna untuk Listyo Sigit (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Komjen Dedi Prasetyo. Penghargaan itu diberikan berdasarkan Keppres Nomor 85/TK/2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera.

"Menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kepolisian dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan negara, dan atau darma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional," kata Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).

Prabowo kemudian memasangkan tanda kehormatan tersebut kepada Sigit dan Dedi. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman.

Sementara Komjen Dedi Prasetyo juga dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Dedi sebelumnya menjabat Wakapolri. Pelantikan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden No. 105/P/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245343/menko_pmk-As4l_large.jpg
Prabowo Lantik Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan Pratikno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245284/menko_pmk-mk7t_large.jpg
Ditanya Kabar Diganti Sugiono, Menko PMK Pratikno Tertawa Terbahak-bahak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3241972/prabowo-ob8z_large.jpg
Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Sore Ini, Siapa Diganti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/337/3235501/pratikno-nrHR_large.jpg
Pratikno Bantah Mundur dari Kursi Menko PMK karena Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/337/3235063/dave_laksono-1LTM_large.jpg
Norman Joesoef Masuk Bursa Wamenhan, DPR: Keputusan di Tangan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/337/3233257/mensesneg-M08s_large.jpg
Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Awal Agustus, Mensesneg: Misal Ada, Mengisi Kekosongan Posisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement