Prabowo Lantik Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan Pratikno

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Sugiono menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Sugiono menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Pratikno.

Pengangkatan Sugiono sebagai Menko PMK berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Setelah pembacaan Keppres, Presiden Prabowo kemudian memimpin secara langsung prosesi pembacaan sumpah pejabat negara. "Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Prabowo saat memimpin sumpah jabatan, Kamis (1/10/2026).

Setelah pengucapan sumpah, Sugiono yang dilantik sebagai Menko PMK kemudian menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

(Arief Setyadi )

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