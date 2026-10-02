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Pratikno Didampingi Istri Tiba di Istana Jelang Pelantikan Wantimpres

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |14:20 WIB
Pratikno Didampingi Istri Tiba di Istana Jelang Pelantikan Wantimpres
Pratikno tiba di Istana jelang pelantikan Wantimpres (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno tiba di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Ia datang didampingi sang istri menjelang pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Iya ini saya diundang untuk pelantikan apa Wantimpres ya," kata Pratikno saat tiba di Istana.

Pratikno mengaku belum mengetahui secara pasti posisi yang akan diembannya dalam Wantimpres, termasuk apakah dirinya akan ditunjuk sebagai ketua. Lagipula ia juga belum menerima salinan Keputusan Presiden (Keppres).

Namun, Pratikno menyatakan siap menjalankan tugas apabila dipercaya menjadi ketua Wantimpres. Ia juga tak mengetahui mengenai siapa yang mengisi kursi wakil ketua Wantimpres.

"Ya semua penugasan yang dilakukan untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat harus dilaksanakan sebaik-baiknya," katanya.

Soal proses dirinya ditawari untuk menjadi anggota Wantimpres , kata Pratikno, telah berlangsung cukup lama. Bahkan, beberapa kali sudah disampaikan. Ia juga menyinggung jumlah anggota Wantimpres, menurutnya aturan terbaru tidak lagi membatasi dan sepenuhnya sesuai dengan Keppres. 

Sebelumnya, sejumlah calon anggota Wantimpres lainnya juga telah tiba di Istana, di antaranya Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, Ketua Umum PP Permabudhi Philip Kuntjoro Widjaja, serta peneliti senior sekaligus salah satu pendiri CSIS Jusuf Wanandi.

(Arief Setyadi )

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