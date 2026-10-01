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Diisukan Bakal Digantikan Sugiono, Pratikno: Pokoknya Bekerja Lebih Baik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |14:24 WIB
Diisukan Bakal Digantikan Sugiono, Pratikno: Pokoknya Bekerja Lebih Baik
Menko PMK Pratikno.
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JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno berpesan agar seluruh pihak dapat bekerja lebih baik dan produktif di tengah isu pergantian dirinya oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

Pernyataan tersebut disampaikan Pratikno saat awak media meminta tanggapan darinya terkait kabar pergantian jabatannya.

"Pokoknya semuanya bekerja lebih baik, lebih produktif, ya," kata Pratikno saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sebelumnya, awak media berulang kali menanyakan isu bahwa Pratikno akan digantikan oleh Sugiono. Menanggapi pertanyaan tersebut, Pratikno mengaku memang diundang untuk menghadiri agenda pelantikan.

"Jadi saya diundang pelantikan ya, diundang pelantikan, ya enggak tahu siapa yang dilantik," ungkapnya.

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