Dikabarkan Jadi Menko PMK, Sugiono Tiba di Istana Negara

Dikabarkan Jadi Menko PMK, Sugiono Tiba di Istana Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan sejumlah menteri lainnya. Adapun salah satu nama yang akan dilantik yakni Menteri Luar Negeri Sugiono.

Sugiono dikabarkan akan mengisi posisi Menko PMK menggantikan Pratikno. Sementara, untuk posisi Menlu akan dijabat oleh Arrmanatha Nasir.

Pantauan Okezone, Kamis (1/10/2026), terlihat Sugiono tiba mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi. Terlihat ia tiba bersama dengan Arrmanatha Nasir.

Saat dikonfirmasi akan dilantik sebagai Menko PMK, Sugiono meminta menunggu dan melihat saat pelantikan.

“Belum tahu, lihat saja nanti,” kata Sugiono saat ditanyakan wartawan, Kamis.