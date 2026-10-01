Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dikabarkan Jadi Menko PMK, Sugiono Tiba di Istana Negara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |13:55 WIB
Dikabarkan Jadi Menko PMK, Sugiono Tiba di Istana Negara
Dikabarkan Jadi Menko PMK, Sugiono Tiba di Istana Negara
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan sejumlah menteri lainnya. Adapun salah satu nama yang akan dilantik yakni Menteri Luar Negeri Sugiono.

Sugiono dikabarkan akan mengisi posisi Menko PMK menggantikan Pratikno. Sementara, untuk posisi Menlu akan dijabat oleh Arrmanatha Nasir.

Pantauan Okezone, Kamis (1/10/2026), terlihat Sugiono tiba mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi. Terlihat ia tiba bersama dengan Arrmanatha Nasir.

Saat dikonfirmasi akan dilantik sebagai Menko PMK, Sugiono meminta menunggu dan melihat saat  pelantikan.

“Belum tahu, lihat saja nanti,” kata Sugiono saat ditanyakan wartawan, Kamis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245320//polri-xVdW_large.jpg
Suyudi Tiba di Istana Jelang Dilantik Prabowo Jadi Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245319//bahlil_lahadalia-MrGJ_large.jpg
Tiba di Istana, Bahlil Ngaku Diminta Prabowo Jadi Menko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245314//menlu_sugiono-Zgos_large.jpeg
Isu Jadi Menko PMK, Sugiono Muncul di Istana Bareng Calon Menlu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245284//menko_pmk-mk7t_large.jpg
Ditanya Kabar Diganti Sugiono, Menko PMK Pratikno Tertawa Terbahak-bahak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3244062//pemerintah-6WtX_large.jpg
Menko Pratikno: Wajib Halal Oktober 2026 untuk Lindungi Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242940//menkeu_suahasil-pTPR_large.png
6 Fakta Prabowo Copot Purbaya dan Tunjuk Suahasil Jadi Menkeu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement