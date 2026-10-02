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Tiba di Istana, Hatta Rajasa Akui Akan Dilantik Jadi Wakil Wantimpres

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |14:38 WIB
Tiba di Istana, Hatta Rajasa Akui Akan Dilantik Jadi Wakil Wantimpres
Hatta Rajasa (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009–2014, Hatta Rajasa tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026) siang. Ia mengaku datang untuk hadiri pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Hatta mengaku, telah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi kemarin lusa. 

"Saya sebetulnya ditelepon pak Mensesneg dua hari lalu, menyampaikan pesan Presiden apakah bersedia jadi wakil wantimpres," kata Hatta setiba di Istana Kepresidenan.

Selanjutnya, Hatta mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya untuk hadiri pelantikan hari ini.

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