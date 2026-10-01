Jenderal Sigit Tegaskan Masih Aktif di Polri Meski Tak Lagi Jabat Kapolri

JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut dirinya masih aktif di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), meski tak lagi menjabat sebagai Kapolri. Sigit kini dilantik sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

“Statusnya masih aktif,” kata Jenderal Sigit saat ditanya apakah dirinya sudah pensiun setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Kamis (1/10/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Polri, dirinya baru akan memasuki masa pensiun pada 2027.

"Ya masih lanjut saja. Kan pensiun saya masih 2027,” ujarnya.