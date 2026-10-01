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Jenderal Sigit Beri Pesan Khusus kepada Suyudi Usai Resmi Jadi Kapolri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |16:09 WIB
Jenderal Sigit Beri Pesan Khusus kepada Suyudi Usai Resmi Jadi Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto; tangkapan layar)
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JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat kepada Jenderal Suyudi Ario Seto, yang resmi menjabat sebagai Kapolri menggantikan dirinya. Sementara itu, Listyo Sigit kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Selamat kepada Pak Suyudi sebagai Kapolri yang baru. Kita doakan beliau untuk terus sukses dalam mengemban amanah sebagai pimpinan Polri,” kata Sigit di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).

Sigit mengaku mengenal baik sosok Suyudi. Menurutnya, Kapolri yang baru tersebut merupakan sosok pekerja keras, kreatif, dan memiliki integritas.

"Saya mengenal beliau adalah seorang pekerja keras dan tentunya banyak kreativitas dan integritas," ujarnya.

 

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