Dianugerahi Bintang Mahaputera, Listyo Sigit Sampaikan Terima Kasih ke Prabowo

JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, usai dianugerahkan Bintang Mahaputera di Istana Negara hari ini.

Menurutnya, Prabowo dan masyarakat mendukung Polri dalam menjalankan seluruh tugas-tugasnya.

“Yang jelas saya berterima kasih kepada Bapak Presiden dan juga tentunya seluruh masyarakat yang selama ini mendukung kami dalam melaksanakan tugas-tugas,” kata Jenderal Sigit, Kamis (1/10/2026).

Ia menegaskan, tanpa dukungan Prabowo dan Masyarakat, anugerah tersebut tak akan diterima olehnya.

“Karena tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen bangsa, tentunya kami juga tidak akan mendapatkan anugerah. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga seluruh keluarga besar Polri,” ujarnya.

Pemberian tersebut berdasarkan Keppres Nomor 85/TK/2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera.

"Menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kepolisian dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan negara, dan atau darma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional," kata Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).