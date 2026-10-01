Usai Dilantik, Kapolri Suyudi Janji Lanjutkan Program Jenderal Sigit

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan terima kasih kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Presiden Prabowo Subianto usai dilantik sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

“Ya, tentunya kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Listyo Sigit Prabowo, yang telah membimbing dan juga memberikan banyak hal dalam karir kami ya sehingga kami bisa di titik ini,” kata Jenderal Suyudi.

“Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” sambung dia.

Suyudi menjelaskan, setelah dilantik, dirinya akan melakukan konsolidasi internal di tubuh Polri. Ia juga berjanji meneruskan program-program Polri di era Listyo Sigit yang sudah berjalan dengan baik.

“Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan yang masih perlu diperbaiki kita akan perbaiki,” ujarnya.