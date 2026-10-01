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Resmi Dilantik, Ketua dan Anggota Ombudsman RI Ucap Sumpah Jabatan di Hadapan Presiden Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |17:51 WIB
Resmi Dilantik, Ketua dan Anggota Ombudsman RI Ucap Sumpah Jabatan di Hadapan Presiden Prabowo
Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengucap sumpah jabatan di depan Presiden Prabowo Subianto.
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan tahun 2026–2031 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2026 dan Nomor 96/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Adapun pejabat yang mengucapkan sumpah jabatan, yakni:

  • Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia; dan
  • Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Di hadapan Presiden Prabowo, Nuzran Joher dan Radian Syam mengucapkan sumpah untuk menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Keduanya juga bersumpah untuk tidak menerima janji atau pemberian yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan.

“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman/sebagai anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun suatu janji atau pemberian,” ucap keduanya saat mengucapkan penggalan sumpah jabatan.

Dalam keterangannya usai pengucapan sumpah, Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengatakan bahwa sumpah dan janji jabatan akan menjadi pegangan dalam menjalankan amanah undang-undang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ia menegaskan, lengkapnya sembilan anggota Ombudsman menjadi awal langkah bersama untuk melakukan pembenahan internal dan memperkuat pelaksanaan tugas sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik.

“Tentu ini merupakan langkah baru bagi kami sebagai ketua dan anggota yang sekarang sudah lengkap sembilan ya, tentu kami akan melangkah, tentu secara internal kami akan berbenah,” ujar Nuzran.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kepada Ketua dan Anggota Ombudsman RI yang baru mengucapkan sumpah jabatan. Pemberian ucapan selamat kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir, antara lain para pimpinan lembaga negara serta jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih.

(Rahman Asmardika)

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