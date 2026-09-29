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Ombudsman Ungkap Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Minggu di Lapas Cibinong

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |22:10 WIB
Ombudsman Ungkap Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Minggu di Lapas Cibinong
Ombudsman RDP dengan Komisi II DPR RI (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ombudsman RI mengungkap adanya temuan soal dugaan pungutan liar (pungli), terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, sebesar Rp150 ribu per minggu.

Hal ini diungkap Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Ia mengatakan, informasi mengenai pungli tersebut diperoleh dari keluarga warga binaan yang baru selesai melakukan kunjungan.

"Kami menemukan masih ada pungli terhadap warga binaan sebesar Rp150 ribu per minggu yang di salah satu blok yang berada di area Lapas, dan itu kami peroleh dari keluarga warga binaan yang habis melakukan kunjungan, jadi ketemu di halaman itu kami langsung lakukan wawancara," kata Syafrida.

Kendati demikian, dia tidak menjelaskan lebih lanjut pihak yang menerima pungutan tersebut maupun mekanisme pembayaran Rp150 ribu per minggu tersebut.

Temuan pungli itu menjadi salah satu persoalan yang ditemukan Ombudsman, saat melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Kelas IIA Cibinong beberapa waktu lalu.

 

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