Fasilitas di Lapas Cibinong Berubah Usai Disidak Ombudsman, Ini Respons Bappisus

JAKARTA - Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) menegaskan, perubahan fasilitas di Lapas Kelas IIA Cibinong justru membuat proses investigasi semakin mendalam.

Perubahan itu diketahui setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas di 'klaster mewah' Lapas Cibinong, seperti AC, sofa, kulkas, hingga televisi. Namun, sehari setelah temuan tersebut, sejumlah fasilitas itu sudah tidak berada di lokasi ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Kepala Bappisus melakukan inspeksi mendadak.

"Justru temuan yang berbeda kemarin itu bagus. Ya, ini kalau Anda ke salon ada before and after, ya kan? Nah. Jadi, kemarin itu karena banyak yang sudah berubah, itu justru investigasinya semakin dalam," tegas Kepala Bappisus, Aries Marsudiyanto, Selasa (29/9/2026).

Aries mengatakan, perubahan kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dalam proses investigasi. Dia mempertanyakan alasan sejumlah fasilitas, termasuk AC, dicopot atau dipindahkan dari lokasi yang sebelumnya ditemukan Ombudsman.

"Karena berubah seperti itu apa maksudnya ini kok tidak ada? AC dicopot, barang ini tidak ada, itu tidak ada. Kalau itu perumahan karyawan, perumahan karyawan kenapa harus dipindah? Bener enggak? Nah, ini panjang. Oleh karena itu nanti hasil investigasinya akan disampaikan oleh Kementerian Imipas," sambungnya.