Giliran Komisi II Panggil Ombudsman Bahas Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Hari Ini

JAKARTA - Komisi II DPR RI akan memanggil Ombudsman RI pada , Selasa (29/9/2026) siang ini. Rapat ini akan membahas sejumlah hal, mulai dari kinerja lembaga hingga isu terkini terkait inspeksi mendadak (Sidak) Ombsudman fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Sehari sebelumnya, Komisi XIII DPR juga turut memanggil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam rangka membahas temuan dari Sidak Ombudsman RI tersebut.

"Jam 14 Ombudsman kami panggil," kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat dikonfirmasi.

Rifqi menyampaikan bahwa Komisi II DPR selalu mendorong Ombudsman untuk bekerja bukan berbasis pada kasuistik, melainkan pada perbaikan layanan publik secara holistik.

Menurutnya, Ombudsman itu bukan menangani persoalan berdasarkan fakta-fakta pada titik-titik tertentu, tetapi kemudian mengambil berbagai macam fakta di seluruh Indonesia untuk melakukan rekomendasi pelayanan publik.

"Dalam konteks Lapas Cibinong, tentu Ombudsman kami dorong bukan hanya sibuk mengkoreksi apa yang menjadi temuan mereka di Lapas Cibinong, tetapi harus kemudian mampu memberikan rekomendasi konkrit bagaimana perbaikan tata kelola lapas di seluruh Indonesia," ujarnya.