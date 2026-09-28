Tak Ada CCTV di Rumah Dinas Lapas Cibinong, DPR: Aneh dan Konyol

JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mencecar Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, terkait ketiadaan kamera pengawas (CCTV) di area rumah dinas lapas. Pertanyaan tajam itu mengemuka setelah Ombudsman RI menemukan fasilitas mewah—seperti sofa dan kulkas—yang diduga diperuntukkan bagi warga binaan di lokasi tersebut.

Dugaan pelanggaran itu ditanyakan langsung oleh Yanuar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Yanuar menyoroti temuan barang-barang berukuran besar oleh Ombudsman RI di rumah dinas yang berada di lingkungan Lapas Cibinong.

“Ini barang gede, Pak. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Di area situ ada CCTV tidak, Pak?” tanya Yanuar.

“Tidak ada, Bapak,” jawab Wisnu.

Mendengar jawaban tersebut, Yanuar langsung mempertanyakan alasan di balik ketiadaan fasilitas keamanan itu, terlebih Wisnu telah menjabat sebagai Kalapas Cibinong selama tiga tahun.

“Kenapa tidak ada? Anda tiga tahun lo di sana,” cecarnya.

Wisnu berdalih bahwa pemasangan CCTV di lapas selama ini hanya diprioritaskan untuk area blok-blok hunian narapidana.

Namun, Yanuar menilai alasan tersebut tidak logis. Ia lantas mempertanyakan urgensi pemasangan CCTV di area rumah dinas yang tergolong sebagai salah satu titik vital.