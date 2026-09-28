Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Absen RDP Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Ombudsman: Belum Terima Surat Undangan!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |15:53 WIB
Absen RDP Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Ombudsman: Belum Terima Surat Undangan!
Lapas Cibinong (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ombudsman RI menjelaskan ketidakhadirannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII RI terkait temuan rumah mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. 

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan menjelaskan, pihaknya belum menerima surat undangan resmi untuk menghadiri RDP tersebut hingga pukul 10.00 WIB

"Ombudsman RI menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan memandang hubungan kelembagaan antara Ombudsman RI dan DPR RI,” kata Syafrida, Senin (28/9/2026).

“Sebagai bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat," lanjutnya.

Dia  menjelaskan, terkait temuan saat pemeriksaan lapangan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Ombudsman RI memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada DPR RI, khususnya Komisi II sebagai mitra Ombudsman RI, dan Komisi XIII sebagai mitra Kementerian Imipas. 

Menurut Syafrida, Ombudsman RI siap secara terbuka menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR RI.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244648//lapas_mewah-FKry_large.jpg
Dicecar DPR, Kalapas Cibinong Akui Perintahkan Anak Buah Pindahkan Barang Temuan Ombudsman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244642//rdp_komisi_xiii_dpr_ri-5RVL_large.jpg
Terungkap! 13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong Tak Terdaftar di Sistem Barang Milik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244621//viral-KYC3_large.jpg
Ferdy Sambo Diperiksa soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244609//dpr_ri-t7Bh_large.jpg
Ombudsman Absen saat Rapat Bahas Temuan Fasilitas Mewah Lapas Cibinong di DPR, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/320/3244599//kalapas-NzkF_large.jpg
Profil dan Kekayaan Wisnu Hani Putranto, Kalapas Cibinong yang Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244580//viral-D2Aw_large.jpg
Heboh Fasilitas Mewah Bak Apartemen di Lapas Cibinong, DPR Panggil Ombudsman hingga Kalapas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement