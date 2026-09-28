Heboh Fasilitas Mewah Bak Apartemen di Lapas Cibinong, DPR Panggil Ombudsman hingga Kalapas

JAKARTA - Komisi XIII DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin (28/9/2026).

Rapat digelar untuk meminta penjelasan dan tindak lanjut terkait temuan Ombudsman RI mengenai fasilitas berstandar apartemen di Lapas Cibinong.

“Penjelasan hasil sidang Ombudsman RI pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dan Tindak Lanjut oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas RI,” kata Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menjelaskan, rapat tersebut menurut rencana akan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ketua Ombudsman RI dan Kalapas Kelas II Cibinong. “Iya benar jam 10.00 WIB,” ujar Hugo saat dikonfirmasi secara terpisah.

Sebagai informasi, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah dengan fasilitas yang dinilai berstandar seperti apartemen di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Temuan tersebut terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (23/9/2026). Bangunan-bangunan tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

(Fahmi Firdaus )

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