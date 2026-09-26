Fasilitas Mewah Ditemukan di Lapas Cibinong, Imipas Targetkan Pemeriksaan Segera Rampung

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mendalami temuan Ombudsman RI, terkait fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Imipas menargetkan pemeriksaan atas temuan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu cepat.

"Pemeriksaan terus berkembang. Mengenai waktunya, saya rasa tadi sudah diberi batasan, tapi kalau bisa lebih cepat juga lebih baik," kata Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan kepada wartawan, Sabtu (26/9/2026).

Rudi mengatakan, hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat mengungkap peristiwa tersebut secara lebih lengkap dan menyeluruh.

"Yang penting pasti lebih lengkap, kan itu yang diharapkan ya. Lebih lengkap, lebih menyeluruh itu yang diharapkan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Imipas telah menonaktifkan lima pejabat di Lapas Kelas IIA Cibinong. Mereka yakni Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan lebih dari 10 kamar yang berada di sejumlah bangunan terpisah dengan fasilitas yang dinilai berstandar seperti apartemen di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong.