Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fasilitas Mewah Ditemukan di Lapas Cibinong, Imipas Targetkan Pemeriksaan Segera Rampung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |22:10 WIB
Fasilitas Mewah Ditemukan di Lapas Cibinong, Imipas Targetkan Pemeriksaan Segera Rampung
Lapas Cibinong (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mendalami temuan Ombudsman RI, terkait fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Imipas menargetkan pemeriksaan atas temuan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu cepat.

"Pemeriksaan terus berkembang. Mengenai waktunya, saya rasa tadi sudah diberi batasan, tapi kalau bisa lebih cepat juga lebih baik," kata Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan kepada wartawan, Sabtu (26/9/2026).

Rudi mengatakan, hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat mengungkap peristiwa tersebut secara lebih lengkap dan menyeluruh.

"Yang penting pasti lebih lengkap, kan itu yang diharapkan ya. Lebih lengkap, lebih menyeluruh itu yang diharapkan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Imipas telah menonaktifkan lima pejabat di Lapas Kelas IIA Cibinong. Mereka yakni Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan lebih dari 10 kamar yang berada di sejumlah bangunan terpisah dengan fasilitas yang dinilai berstandar seperti apartemen di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244406//fasilitas_mewah-Tf3k_large.jpg
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Hilang, Imipas Usut Sosok dalam Foto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244394//narapidana-zDeb_large.jpg
Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, 52 Warga Binaan Diperiksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244390//lapas_cibinong-g12X_large.jpg
Kementerian Imipas Temukan Perbedaan dengan Hasil Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244384//fasilitas_mewah-1beB_large.jpg
Kementerian Imipas Telusuri Keberadaan Barang Mewah Usai Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244376//lapas_cibinong-YN1o_large.jpg
5 Pejabat Lapas Cibinong Diperiksa Kemenimipas Usai Temuan Fasilitas Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/337/3244371//lapas_cibinong-iJoY_large.jpg
Lapas Cibinong Punya Fasilitas Bak Apartemen, 5 Pejabat Dinonaktifkan, Ada Kalapas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement