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Lapas Cibinong Punya Fasilitas Bak Apartemen, 5 Pejabat Dinonaktifkan, Ada Kalapas!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |13:55 WIB
Lapas Cibinong Punya Fasilitas Bak Apartemen, 5 Pejabat Dinonaktifkan, Ada Kalapas!
Lapas Cibinong (foto: dok ist)
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JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya menonaktifkan lima pejabat usai adanya temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” kata Rudi dalam konferensi pers, Sabtu (26/9/2026).

Rudi menjelaskan, lima pejabat yang dinonaktifkan yakni Kalapas, KPLP, Kasi Binadik, Kasi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Mereka yang dinonaktifkan akan menjalani pemeriksaan.

“Akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah dengan fasilitas yang dinilai berstandar seperti apartemen di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Temuan tersebut terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (23/9/2026). Bangunan-bangunan tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

 

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