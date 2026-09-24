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Ditjenpas Bentuk Tim Selidiki Fasilitas Khusus Temuan Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |22:03 WIB
Ditjenpas Bentuk Tim Selidiki Fasilitas Khusus Temuan Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong
Sidak ombudsman menemukan fasilitas mewah di lingkungan Lapas Cibinong.
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JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) membentuk tim investigasi guna menindaklanjuti temuan inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI terkait dugaan bangunan yang diduga fasilitas khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, menegaskan pihaknya akan memeriksa secara menyeluruh seluruh temuan yang berkaitan dengan dugaan keistimewaan maupun pelanggaran tata kelola di dalam lapas tersebut.

“Kami sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi dan inspeksi terhadap sarana, prasarana, serta standar hunian di Lapas Cibinong. Temuan dari Ombudsman menjadi bagian penting yang akan kami dalami,” tegas Mashudi dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Mashudi menyampaikan bahwa Ditjenpas sangat terbuka terhadap pengawasan eksternal. Menurutnya, masukan dari lembaga seperti Ombudsman menjadi momentum evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan sesuai aturan.

“Setiap temuan harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan. Yang paling penting adalah memastikan seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan sesuai aturan dan tidak ada fasilitas yang diberikan secara tidak semestinya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa prinsip kesetaraan wajib diterapkan kepada seluruh warga binaan tanpa terkecuali.

“Semua warga binaan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan, pungutan liar, handphone, maupun narkoba di dalam lapas,” katanya.

 

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