Kementerian Imipas Telusuri Keberadaan Barang Mewah Usai Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong

JAKARTA - Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menelusuri keberadaan barang-barang mewah usai temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Diketahui, usai adanya temuan fasilitas mewah tersebut, kondisi rumah yang berada di area Lapas Kelas IIA Cibinong kosong. Barang-barang mewah yang sebelumnya ditemukan pun tak terlihat.

“Saya dan tim mengakomodir semua yang ditemukan oleh ORI, minuman keras, kemudian tempat yang diduga sebagai simulator ya, tempat fitness, kemudian foto, barang-barang lain, kulkas dan semuanya itu menjadikan objek buat kami untuk memeriksa, di mana barang-barang itu keberadaannya dan kenapa berpindah,” kata Itjen Kementerian Imipas, Rudi Setiawan, dalam konferensi pers, Sabtu (26/9/2026).

Rudi menerangkan, pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman atas hal tersebut. Ia memastikan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui secara utuh peristiwa yang terjadi hingga pihak yang harus bertanggung jawab.

“Kita lakukan pemeriksaan supaya kita bisa menemukan peristiwanya, kemudian melihat siapa yang harus bertanggung jawab. Tentunya hal paling penting kita memperbaiki tata kelola yang harus dilaksanakan Lapas Kelas IIA Cibinong,” ujarnya.