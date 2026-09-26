Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Hilang, Imipas Usut Sosok dalam Foto

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bakal mengusut sosok dalam foto yang ditemukan di fasilitas mewah Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Foto tersebut menjadi salah satu objek pemeriksaan Imipas setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu 23 September 2026.

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan mengatakan, pihaknya tengah mendalami sosok dalam foto tersebut. Sebab, bangunan yang sempat diperiksa Ombudsman diketahui merupakan rumah dinas.

Namun, Rudi mempertanyakan keberadaan foto orang lain yang terpajang di dalam bangunan tersebut.

"Ini foto siapa dan ke mana fotonya itu pun sudah kita cari. Kemarin ada fotonya, ini sekarang enggak ada fotonya, itu jadi sasaran kami," tutur Rudi dalam konferensi pers, Sabtu (26/9/2026).

"Kenapa kok bisa ada foto di sini. Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya rumah dinas, tapi kok bisa ada foto orang lain, ini sedang kami dalami," sambungnya.

Selain foto, Imipas juga akan mendalami keberadaan sejumlah fasilitas mewah yang ditemukan Ombudsman saat sidak, tetapi kemudian tidak lagi berada di lokasi ketika Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto melakukan kunjungan.