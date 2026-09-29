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Usai Kasus Lapas Cibinong, Bappisus Petakan Masalah di 532 Lapas dan Rutan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |15:05 WIB
Usai Kasus Lapas Cibinong, Bappisus Petakan Masalah di 532 Lapas dan Rutan
Kepala Bappisus, Aries Marsudiyanto di kantor Ombudsman (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, mengunjungi Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2026). Kedatangan Aries untuk mengumpulkan data terkait penyelidikan temuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong.

"Saya ke Ombudsman ya bertemu dengan seluruh Ketua dan Anggota Ombudsman untuk mendapatkan data-data lebih lengkap sehingga kita bisa equal mendapatkan data secara komprehensif dan akurat sehingga bisa menambah hasil yang objektiflah untuk penyelidikan lebih lanjut," kata Aries di Kantor Ombudsman RI, Selasa (29/9/2026).

Data dan temuan dari Ombudsman tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk melakukan perbaikan terhadap 532 rumah tahanan (rutan) dan lapas di seluruh Indonesia. Bappisus akan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Ini akan kita tindak lanjuti, sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah, ya. Nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong," tegas Aries.

 

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