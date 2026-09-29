Ombudsman Duga Pria Bercelana Pendek di Hunian Mewah Lapas adalah Jimmy Masrin

JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan, menduga seorang pria mengenakan celana pendek di sebuah hunian mewah yang terekam dalam rekaman video Ombudsman adalah warga binaan kasus korupsi bernama Jimmy Masrin.

Hal ini terungkap setelah Ombudsman mencocokkan keterangan serta bukti foto yang ada. Pria tersebut, kata dia, bahkan sempat berhadapan langsung dengan salah satu asisten Ombudsman.

"Ya, kalau itu soal Jimmy, ya kami mengonfirmasi sebenarnya iya, karena itu berdasarkan keterangan, ya. Dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami," kata Syafrida usai rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Dia mengungkap, jika dugaan Ombudsman, pria itu memang menempati fasilitas hunian mewah tersebut. Meski begitu, ia menyerahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang tengah melakukan investigasi.

"Ya, sementara dugaan seperti itu. Nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak Imipas," pungkasnya.