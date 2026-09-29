Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ombudsman Duga Pria Bercelana Pendek di Hunian Mewah Lapas adalah Jimmy Masrin

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |21:10 WIB
Ombudsman Duga Pria Bercelana Pendek di Hunian Mewah Lapas adalah Jimmy Masrin
Anggota Ombudsman, Syafrida Rachmawati Rasahan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan, menduga seorang pria mengenakan celana pendek di sebuah hunian mewah yang terekam dalam rekaman video Ombudsman adalah warga binaan kasus korupsi bernama Jimmy Masrin.

Hal ini terungkap setelah Ombudsman mencocokkan keterangan serta bukti foto yang ada. Pria tersebut, kata dia, bahkan sempat berhadapan langsung dengan salah satu asisten Ombudsman.

"Ya, kalau itu soal Jimmy, ya kami mengonfirmasi sebenarnya iya, karena itu berdasarkan keterangan, ya. Dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami," kata Syafrida usai rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Dia mengungkap, jika dugaan Ombudsman, pria itu memang menempati fasilitas hunian mewah tersebut. Meski begitu, ia menyerahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang tengah melakukan investigasi.

"Ya, sementara dugaan seperti itu. Nanti hasilnya silakan ditanyakan kepada pihak Imipas," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244937//dpr_ri-7Sdy_large.jpg
DPR Minta Napi yang Nikmati Fasilitas Mewah Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244960//maneger_nasution-rIqB_large.jpg
Audit Lapas Jangan Berhenti pada Sel Mewah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244901//ombudsman_rdp_dengan_komisi_ii_dpr_ri-TgKh_large.jpg
Terungkap! Ombudsman Temukan Jalur Belakang Lapas Cibinong Tembus ke Pemukiman Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244882//aries_marsudiyanto-ix4m_large.jpg
Fasilitas di Lapas Cibinong Berubah Usai Disidak Ombudsman, Ini Respons Bappisus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244874//aries_marsudiyanto-4uoE_large.jpg
5 Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan, Bappisus: Jika Ada Pidana Diproses Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244858//aries-bGug_large.jpg
Usai Kasus Lapas Cibinong, Bappisus Petakan Masalah di 532 Lapas dan Rutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement