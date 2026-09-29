Terungkap! Ombudsman Temukan Jalur Belakang Lapas Cibinong Tembus ke Pemukiman Warga

JAKARTA - Ombudsman RI mengungkap adanya jalur di bagian belakang Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, yang terhubung dengan akses masyarakat atau perkampungan warga.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan, jalur tersebut tidak memiliki pagar. Kondisi itu menjadi salah satu hal yang disoroti Ombudsman karena berkaitan dengan keamanan lapas.

"Terutama yang paling kami sorot adalah keamanan, Pak. Ini kendaraannya, ini, ini tidak punya pagar, ini jalan itu akses ke masyarakat. Dan ini tempat pembuangan sampah," kata Syafrida saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Tak hanya itu, kata dia, Ombudsman juga menemukan dua mobil mewah di area tersebut. Ombudsman belum mengetahui siapa pemilik atau pengguna kendaraan tersebut.

"Di bawahnya, kami menemukan mobil mewah dua. Kami tidak tahu itu untuk siapa dan saya waktu menanyakan di sini juga kami menemukan botol-botol miras bekas yang kemudian kami belum bisa mendapatkan konfirmasi," ujarnya.