Armanatha Baru Tahu Dilantik Jadi Menlu Siang Tadi, Ditelepon Seskab saat Bersama Sugiono

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Armanatha Christiawan Nasir mengungkap momen dirinya mendapat pemberitahuan akan dilantik sebagai Menlu. Armanatha mengaku baru mengetahui kabar tersebut pada Kamis (1/10/2026) siang.

Armanatha mengatakan, dirinya diminta datang ke Istana Negara sekitar pukul 12.30 WIB. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui WhatsApp dan telepon dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sendiri baru tahu tadi siang. Diminta untuk datang ke Istana pada pukul 12.30. Pemberitahuannya juga tidak lama sebelum itu," kata Armanatha usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

"Lewat WhatsApp, dan ditelepon oleh Pak Seskab," ujarnya.

Menariknya, saat menerima kabar tersebut, Armanatha tengah berada di kantor bersama Sugiono, Menlu sebelumnya yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Menteri Koordinator.

"Di kantor," kata Armanatha.